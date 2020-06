Sfila il portafoglio a un anziano, ma le telecamere lo inchiodano

Il proprietario aveva incautamente lasciato il portamonete sul bancone di un negozio e lui se ne era appropriato. I carabinieri sono risaliti alla sua identità

Ieri mattina, al termine degli accertamenti scaturiti da una denuncia di furto sporta da un anziano, abitante in corso Sardegna, i Carabinieri di San Fruttuoso, hanno deferito in stato di libertà per “furto con destrezza” un 46 enne genovese, incensurato. L’uomo, mediante la visione di sistemi di video – sorveglianza, è stato riconosciuto quale autore del furto del portafoglio della vittima, con all’interno documenti vari e 70 euro, lasciato momentaneamente incustodito sul bancone di un esercizio commerciale.

