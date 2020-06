Sacchetti segnaposto e mareggiata, battaglia tra schieramenti

Secondo il Pd sarebbero stati <Divorati dal mare>. Secondo il consigliere delegato alla Protezione Civile Gambino <sono stati semplicemente lambiti dalle onde della mareggiata. Bastava arretrarli di qualche metro e lo abbiamo fatto>. In attesa dei sacchi di iuta

Battaglia di post tra il consigliere comunale Pd Alberto Pandolfo e il consigliere delegato alla Protezione civile Sergio Gambino. Stamattina Pandolfo ha criticato nuovamente la scelta dei sacchi di plastica segnaposto per la fruizione delle spiagge libere genovesi. Gambino, che aveva già spiegato che i sacchi di plastica sono soluzione d’emergenza, in attesa di quelli di iuta, ribatte: <I sacchi non si sono spostati, sono stati semplicemente lambiti dalle onde. Li abbiamo spostati di qualche metro>.









Mi piace: Mi piace Caricamento...