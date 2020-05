Associazione Nazionale Carabinieri, nella movida a informare i ragazzi

Erano presenti dal primo giorno ad aiutare la città dopo il crollo del Ponte Morandi, ora, nel centro storico, i membri dell’Associazione consegnano le mascherine ai ragazzi che non le hanno e spiegano la necessità di rispettare le regole

Attualmente l’Associazione, che aggrega carabinieri in servizio, in congedo, i loro familiari e tutti i simpatizzanti in quella che è sentita la grande famiglia dell’Arma, conta più di 200.000 iscritti; oltre 140.000 soci effettivi, tra militari in servizio e non più in servizio; circa 1.700 sezioni sul territorio nazionale e 166 organizzazioni di volontariato. A testimonianza della grande forza di comunione che riesce ad accendere va ricordato che l’Associazione è presente in 23 stati di ben 4 continenti.

