Via il lockdown e da Zara è subito coda

Fila in via XX Settembre davanti al negozio della catena di abbigliamento. Giovani e meno giovani, donne e uomini, hanno messo in testa alle priorità quella di rinforzare il guardaroba

Non sempre la distanza di un metro, come si vede dalla foto, viene rispettata e non tutti portano le mascherine obbligatorie. Sembra sia necessario ricordare che la fine del lockdown è stata decisa non perché il virus non esiste più, ma perché l economia è in ginocchio e non può sopportare più a lungo la chiusura delle imprese. Se, però, non rispetteremo le regole e il contagio dovesse tornare a impennarsi, sarà nuovamente necessario chiudere tutto. Ecco perché è fondamentale rispettare le misure di sicurezza imposte.

