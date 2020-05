Meteo Limet: nubi sparse, aumento della nuvolosità in serata

Meteo: Sul Mediterraneo, poco più a sud della nostra regione, rimane una circolazione ciclonica che determina generale variabilità e locali note instabili.

Lo dice Federico Imperiale dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: lunedì 18 maggio 2020

Avvisi: Nessuno.

Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi sparse con delle aperture anche ampie lungo le coste. Maggiori addensamenti sui versanti padani del settore centro-occidentale, con gaigo (nubi basse) sulle dorsali che affacciano sui versanti marittimi, in diradamento. Nel pomeriggio-sera parziale aumento della nuvolosità, per lo più per stratificazioni, non si esclude qualche piovasco o sgocciolio, più probabile sul centro levante.

Venti: Settentrionali moderati o localmente tesi.

Mari: Stirati sotto costa o localmente ancora mossi. Generalmente mossi al largo.

Temperature: Pressoché stazionarie:

Costa: min +12/+16°C, max: +18/+22°C.

Interno: min +5/+12°C, max: +13/+17°C.

