Lavoratori Ilva contro la cassa Covid, corteo in partenza

Sciopero oggi in Arcelor Mittal Genova. <L’azienda vuole ancora cassa integrazione COVID19 ma gli ordini ci sono e allora perché non lavorare?> dicono alla Fiom Cgil. I lavoratori sono in assemblea dalle 7 di stamattina, indossando in massima parte le mascherine. Oggi alle 16 è previsto l’incontro in Prefettura. Il corteo è in partenza, proprio in direzione di largo Lanfranco. È il primo corteo nel primo giorno dopo la fine del lockdown. In realtà il decreto del presidente del consiglio dei ministri prevede solo proteste in “forma statica” (cioè i presidi).

Il percorso del corteo: via Cornigliano, piazza Massena, ponte di Cornigliano, via Degola, piazza Montano, via Cantore, via Buozzi, via Gramsci, via delle Fontane, piazza dell’Annunziata, gallerie Garibaldi e Bixio, piazza Corvetto, via Roma.

