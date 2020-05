I commercialisti genovesi donano mascherine e schermi protettivi all’Anpas

Una delegazione dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Genova ha consegnato questa mattina alla direzione regionale dell’Anpas, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, 2500 mascherine chirurgiche e 100 schermi protettivi

L’Anpas, che coordina 106 pubbliche assistenze nella regione, ha accolto con entusiasmo il dono che, come ha affermato il presidente Lorenzo Risso, “dimostra la generosità dell’ente e anche la sua concretezza”. Concretezza, perché i dispositivi sono necessari per proteggere volontari e dipendenti delle Pubbliche Assistenze che, anche nella gravissima situazione dovuta alla pandemia di Covid- 19, non hanno mai smesso la loro attività di trasporto in emergenza per la centrale operativa 118, ma anche di traspoorto ordinario di pazienti sottoposti a terapie cicliche che devono proseguire come dialisi, radioterapia, chemioterapia, terapie salvavita, oltre al trasporto di medicinali e viveri a persone impossibilitate a uscire di casa.

Il 13 maggio, una delegazione dell’Ordine dei commercialisti aveva già consegnato 50 schermi protettivi al Pronto soccorso dell’Ospedale di Lavagna.

