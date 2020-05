Tenta di gettare la droga nel bar di un negozio, arrestato a Pre’ dalla Polizia

L’uomo, in possesso di modica quantità di cocaina e oppiacei, ha ferito un agente che cercava di impedire che si chiudesse nel bagno del locale

Per tentare di sfuggire al controllo della polizia è entrato in un negozio e ha gettato la droga nello scarico del lavandino, dove è stata poi recuperata. Ieri la polizia di Stato e genovese ha arrestato un 22enne. Notato in via Pre’ dagli agenti, è fuggito per vico del Gallo in direzione di via Gramsci insieme a un connazionale che e stato immediatamente bloccato da una pattuglia sopraggiunta. Lui invece è riuscito a scappare fino alla zona della Darsena e, quindi, è risalito in via Pre’ fino, appunto, al negozio dove ha tentato di disfarsi della sostanza stupefacente che è rimasta nel sifone del lavandino del bagno. Lì, poi, è stata recuperata. Aveva con sé 195 €, probabile provento del commercio illegale, e otto involucri termosaldati che contenevano 1,48 g di oppiacei, 2,2 g di cocaina base e 0,50 di cocaina. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, detenzione di modica quantità di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Un poliziotto è rimasto ferito agli arti superiori per impedire allo spacciatore di chiudersi nella toelette del negozio perché il 22enne ha sbattuto con forza la porta sulle braccia delll’agente tentando di non farlo entrare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...