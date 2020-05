Meteo Limet: tempo stabile, ma in serata sono possibili isolati piovaschi

Meteo: La permanenza di una blanda, ma estesa area di bassa pressione sul Mediterraneo influenzerà il tempo sulla Liguria nei prossimi giorni, con molte nubi e qualche pioggia, occasionalmente accompagnata da qualche colpo di tuono. Temperature stazionarie su valori prossimi o di poco superiori alla media per il periodo.

Lo dice Vittorio Scrivo dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: domenica 17 maggio 2020

Avvisi: Al mattino mari molto mossi sul medio-basso Ligure occidentale.

Cielo e Fenomeni: Al mattino tempo stabile anche se non propriamente soleggiato: nubi basse di matrice padana (gaigo) stazioneranno sui versanti padani dell’appennino, mentre lato mare nubi alte e velature in transito da sud verso nord faranno apparire il sole come dietro ad un vetro smerigliato. Nel corso del pomeriggio nubi alte in aumento un po’ ovunque, tanto che in serata sarà possibile l’insorgenza di qualche localizzato piovasco o breve rovescio a gocce grosse, anche accompagnato da sabbia.

Venti: Moderati o al più tesi da nord/nord-ovest sul centro-ponente e in mare aperto, deboli/moderati da nord-est a levante.

Mari: Al mattino mari molto mossi sul medio-basso Ligure occidentale, tra mossi e poco mossi altrove. Moto ondoso in graduale stemperamento in giornata, prima di un nuovo aumento in tarda serata.

Temperature: Pressoché stazionarie:

Costa: min +12/+16°C, max: +18/+22°C.

Interno: min +5/+12°C, max: +13/+17°C.

