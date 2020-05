Centro storico invivibile, il Sindaco chiama il Prefetto: «Così non può continuare»

Marco Bucci ha chiesto a Carmen Perrotta di sollecitare e studiare con le forze dell’ordine un intervento adeguato al problema che in questi giorni è diventato ingovernabile

Bande di spacciatori minacciano e insultano i cittadini, sembrano i padroni del territorio alla Maddalena, a Pre’ e in altre zone della città vecchia, pregiudicano vivibilità e sicurezza e il livello della tensione è ormai a livello di guardia. La situazione non sfugge all’inquilino numero 1 di Palazzo Tursi, in via Garibaldi, la strada parallela, a diversa quota, di quella via della Maddalena che ormai è ostaggio di bande di stranieri dediti allo spaccio.

<Ho chiesto al Prefetto un intervento deciso – spiega Bucci -. Non esiste che una serie di stranieri irregolari sul territorio che minacciano la tranquillità degli abitanti continuino a rimanere nella città vecchia>.

Sta ora al Prefetto organizzare quanto necessario per “liberare” i cittadini, prigionieri nel loro stesso quartiere.

Qualche misura sarebbe già stata concordata. Agli abitanti non resta che aspettare per capire se sarà risolutiva.

