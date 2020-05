Bucci: “Spiagge aperte, ma non ci si potrà fermare a prendere il sole”

L’ordinanza del Comune varrà dalla mezzanotte di oggi a quella del 2 giugno

Resta l’obbligo di mascherina e distanziamento sociale per uffici pubblici o aperti al pubblico (negozi compresi) o all’aperto se non si fanno attività sportive (ma solo mentre la si fa, bisogna portarla appena ci si ferma)

Il Sindaco ha confermato che saranno <Aperti parchi, giardini, ville e passeggiate e, da domani, anche spiagge e scogliere, ma solo per chi passeggia e per la pratica di sport, ma non per fermarsi a prendere il sole>

