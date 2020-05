Ponte, lunedì 11 trasporto eccezionale

È in previsione un nuovo trasporto eccezionale per il cantiere del Viadotto Polcevera lunedì 11 maggio 2020, con partenza alle ore 22.00

I mezzi usciranno da Corso Perrone per raggiungere Via Fillak, secondo la direttrice: Corso Perrone – Via Perini – Via Renata Bianchi – Via Bagnasco – via Tea Benedetti – Ponte Pieragostini – via Pieragostini – via Avio – Piazza Vittorio Veneto – Piazza Montano – via Paolo Reti – via Fillak.

In questa occasione sarà in vigore il DIVIETO DI SOSTA su via Reti e via Fillak a partire dalle ore 19.00 di lunedì 11 maggio.

Il convoglio sarà accompagnato da mezzi tecnici di scorta e da pattuglie della Polizia Locale.

