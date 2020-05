Molesta e minaccia due ragazze a spasso con i cani. Arrestato dalla Polizia

Nel tardo pomeriggio in sala operativa è giunta la chiamata di due giovani ragazze spaventate che dicevano di essere seguite da un uomo armato di coltello e ne fornivano una dettagliata descrizione

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato in via Mario Cappello (corso Italia) un 51enne napoletano senza fissa dimora, per tentata violenza sessuale pluriaggravata.

Le volanti dell’U.P.G. si sono coordinate e in pochi minuti hanno ritracciato le due vittime e sorpreso l’uomo mentre ancora tentava di avvicinarle.

Le ragazze hanno raccontato che poco prima, mentre erano in prossimità dei giardini Govi per far passeggiare i loro cani, il 51 enne si è avvicinato e ha iniziato a importunarle, addirittura togliendosi la maglia per mostrare i suoi tatuaggi. Poi ha continuato facendo delle proposte sessuali esplicite, offrendo loro anche del denaro. Le giovani a quel punto si sono spaventate e hanno cominciato ad allontanarsi dirigendosi verso la strada.

Vistosi rifiutato, il molestatore ha dapprima estratto un coltello a serramanico, non contento ha raccolto un grosso ramo e la ha seguite, minacciandole e ripetendo senza sosta frasi oscene, finché finalmente una delle ragazze ha chiamato la Polizia.

L’arrestato è stato associato al carcere di Pontedecimo.

