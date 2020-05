Chiusure di corso Perrone e via Fillak per lavori del ponte – VIDEO

Per permettere la realizzazione di alcune operazioni in quota, si rede necessaria la modifica alla viabilità nelle strade limitrofe al cantiere secondo il seguente calendario:

– Chiusura di corso Perrone nella giornata di giovedì 07 maggio dalle ore 07:00 fino a cessate esigenze (presumibilmente fino alle ore 17:00), per attività di posa tubazioni idrauliche di piattaforma in quota;

– Chiusura di Via Fillak nella giornata di venerdì 08 maggio dalle ore 20:00 fino a cessate esigenze (presumibilmente fino alle ore 24:00, per attività di posa capannine saldature velette in quota.

Sarà presente sul posto personale di Pergenova per il posizionamento della segnaletica e pattuglie della Polizia Locale.

In copertina: foto Commissario ricostruzione

Mi piace: Mi piace Caricamento...