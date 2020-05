Appello bipartisan dei sindaci alla Regione: “No a nuove ordinanze autonome”

<Caos normativo venutasi a creare negli ultimi giorni, che non permette al cittadino di conoscere facilmente le misure in vigore e quindi di adottare i comportamenti corretti. La Liguria faccia prevalere realismo e senso di responsabilità>

<Il primo di maggio in Liguria si è registrata la più alta percentuale di crescita di contagiati. Chiediamo di mantenere alta l’attenzione sul fronte sanitario>

Ieri il presidente della regione Giovanni Toti aveva parlato di <Situazione di miglioramento> (ma a fronte della percentuale di crescita di contagiati più alta di tutta Italia). E aveva aggiunto: <Il nostro obiettivo è valutare attentamente i dati delle prime due settimane di maggio e, se tutto continuerà ad andare in questa direzione, ragioneremo con grande attenzione e con grande prudenza di anticipare l’apertura di parrucchieri e servizi alla persona, ovviamente applicando regole serie per la tutela delle persone – recita una nota di Toti -, come anche ragioneremo di far ripartire in anticipo i ristoranti, che potranno lavorare utilizzando maggiori porzioni di suolo pubblico, mettendo tavoli a distanza e dotando i camerieri di mascherine e usando tutte le misure e le precauzioni del caso. Stesso discorso poi per gli stabilimenti balneari, che dovranno lavorare in totale sicurezza>.

“Poi – aveva aggiunto il presidente della Liguria nella sua nota – sarà necessario ragionare sullo spostamento delle persone. Anche qui il nostro punto di partenza saranno i dati delle prime due settimane di maggio, ma se la stagione turistica vuole avere un senso si dovrà per forza parlare della possibilità di far muovere i cittadini>.

I sindaci della Liguria, con una lettera bipartisan, lo invitano a maggiore prudenza. Non si tratta di soli sindaci di centrosinistra, cioè della minoranza regionale. Tra loro, tra i tanti sindaci anche di centro-destra, ci sono infatti il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e Claudio Scajola, sindaco di Imperia

Da amministratori locali, condividiamo l’esigenza e la volontà di favorire al più presto una riapertura, possibilmente anche anticipata, delle diverse attività economiche per permettere la ripresa e il rilancio dei nostri territori, ma chiediamo che questa avvenga di concerto con il Governo e con i Comuni per evitare ulteriore confusione.

Di fronte alla situazione di caos normativo venutasi a creare negli ultimi giorni, che non permette al cittadino di conoscere facilmente le misure in vigore e quindi di adottare i comportamenti corretti, invitiamo quindi la Regione Liguria a non procedere oltre con proprie autonome ordinanze nella gestione della Fase 2, privilegiando realismo e senso di responsabilità.

In linea con quanto affermato dal presidente di Anci, Antonio Decaro, che ha giustamente stigmatizzato il “protagonismo regionale” al quale stiamo assistendo, e in conformità con le Linee Guida indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute, chiediamo e ribadiamo la necessità di una coerenza istituzionale tra le decisioni assunte dallo Stato centrale e dagli Enti Territoriali.

Chiediamo inoltre, alla Regione di mantenere alta l’attenzione sul fronte sanitario, in quanto i dati dell’epidemia riferiti alla Liguria non permettono abbassamenti dei livelli di guardia (il primo di maggio si è registrata la più alta percentuale di crescita di contagiati , +1,63%, con la Lombardia al +0,97% e con la media nazionale al +0,60%)”.

Fabio Natta – Consigliere Nazionale ANCI e Sindaco del Comune di Cesio (IM) Ilaria Caprioglio – Sindaco del Comune di Savona (SV) Gianluca Tinfena – Consigliere Nazionale ANCI e Vice Sindaco del Comune di Arcola (SP) Simone Franceschi – Consigliere Nazionale ANCI e Sindaco del Comune di Vobbia (GE) Valentina Ghio – Consigliere Nazionale ANCI e Sindaco del Comune di Sestri Levante (GE) Enrico Ioculano – Consigliere Nazionale ANCI e Consigliere Comunale del Comune di Ventimiglia (IM) On. Luca Pastorino – Presidente Commissione Turismo ANCI e Consigliere Comunale del Comune di Bogliasco (GE) Claudio Scajola – Sindaco del Comune di Imperia (IM) Domenico Abbo – Presidente Provincia di Imperia e Sindaco del Comune di Lucinasco (IM) Angelo Galtieri – Sindaco reggente del Comune di Alassio (SV) Fabrizia Pecunia – Sindaco del Comune di Riomaggiore (SP)​ Daniele Montebello – Sindaco del Comune di Castelnuovo Magra (SP) Riccardo Tomatis – Sindaco del Comune di Albenga (SV)​ Giancarlo Campora – Sindaco del Comune di Campomorone (GE) Monica Giuliano – Sindaco del Comune di Vado Ligure (SV)​ Monica Paganini – Sindaco del Comune di Arcola (SP)Luigi Gambino – Sindaco di Comune di Arenzano (GE) ​Ilario Agata – Sindaco del Comune di Levanto (SP) Alberto Battilani – Sindaco del Comune di Bolano (SP)​ Marina Lombardi – Sindaco del Comune di Stella (SV)​Paola Sisti – Sindaco di Santo Stefano di Magra (SP)​ Nicola Isetta – Sindaco del Comune di Quiliano (SV) Armando Sanna – Sindaco del Comune di Sant’Olcese (GE) ​Caterina Mordeglia – Sindaco del Comune di Celle Ligure (SV) Luigi Romano – Sindaco del Comune di Ceriale (SV)​Rosa Oliveri – Sindaco del Comune di Ronco Scrivia (GE) Emanuela Molinari – Sindaco del Comune di Ceranesi (GE)​ Ilvo Calvia – Sindaco del Comune di Pontedassio (IM) Alessandro Silvestri – Sindaco del Comune di Luni (SP) ​Mattia Fiorini – Sindaco del Comune di Spotorno (SV)Angela Negri – Sindaco del Comune di Serra Riccò (GE) ​Roberto Arboscello – Sindaco del Comune di Bergeggi (SV) Emanuele Moggia – Sindaco del Comune di Monterosso al Mare (SP)​ Roberto Barelli – Sindaco del Comune di Orco Feglino (SV) Francesco Olivari – Sindaco del Comune di Camogli (GE)​ Maurizio Beltrami – Sindaco del Comune di Torriglia (GE) Gianluca Nasuti – Sindaco di Albissola Marina (SV)​Luigino Dellerba – Sindaco del Comune di Aurigo (IM) Alessandra Avegno – Sindaco del Comune di Deiva Marina (SP)​ Mirko Ferrando – Sindaco del Comune di Mele (GE) Gianluigi Brisca – Sindaco del Comune di Bogliasco (GE)​ Massimiliano Mela – Sindaco del Comune di Borgomaro (IM) Maria Grazia Grondona – Sindaco del Comune di Mignanego (GE)​ Fernanda Gandolfi – Sindaco del Comune di Caravonica (IM) Lucio Fossati – Sindaco del Comune di Noli (SV)​ Katia Piccardo – Sindaco del Comune di Rossiglione (GE) Lina Cha – Sindaco del Comune di Cervo (IM)​ Mirko Bardini – Sindaco del Comune di Montebruno (GE) Alessandro Comi – Sindaco del Comune di Calice Ligure (SV)​ Gianni Agnese – Sindaco del Comune di Chiusanico (IM)Alessandro Oddo – Sindaco del Comune di Tovo San Giacomo (SV)​Alessandro Alessandri – Sindaco del Comune di Pieve di Teco (IM)Mario Scampelli – Sindaco del Comune di Calice al Cornoviglio (SP)​Mariano Bianchi – Sindaco del Comune di Montaldo Carpasio (IM)Bruno Franceschi – Sindaco del Comune di Fontanigorda (GE)​Renato Cogorno – Sindaco del Comune di Propata (GE) Ivano Chiappe – Sindaco del Comune di Davagna (GE) Isio Cassini – Sindaco del Comune di Soldano (IM)​ Francesco Gugliemi – Sindaco del Comune di Perinaldo(IM)Marco Traversone – Sindaco del Comune di Sesta Godano (SP)​ Giuseppino Maschio – Sindaco del Comune di Borzonasca (GE) Massimo Bertoni – Sindaco del Comune di Vezzano Ligure (SP)​Roberto Trutalli – Sindaco del Comune di Pigna (IM) Augusto Peitavino – Sindaco del Comune di Isolabona (IM) ​Giuseppino Maschio – Sindaco del Comune di Borzonasca (GE) Giorgio Bernardin – Sindaco del Comune di Bonassola (SP)​ Paola Giliberti – Sindaco del Comune di Vessalico (IM) Massimo Niero – Sindaco del Comune di Cisano sul Neva (SV)​ Adriano Biancheri – Sindaco del Comune di Olivetta San Michele (IM) Luca Ronco – Sindaco del Comune di Borghetto D’Arroscia (IM)​Mauro Fantoni – Sindaco del Comune di Montoggio (GE) Arnaldo Mangini – Sindaco del Comune di Rondanina (GE)​ Sabrina Losno – Sindaco del Comune di Vendone (SV)​ Valerio Ferrari – Sindaco del Comune di Terzorio (IM)​ Piero Raimondi – Sindaco del Comune di Ranzo (IM)​ Emilio Fossati – Sindaco del Comune di Pornassio (IM)​Marco Gallizia – Sindaco del Comune di Fascia (GE) Vittorio Centanaro – Sindaco del Comune di Leivi (GE) Corrado Elena – Sindaco del Comune di Villa Faraldi (IM) Claudio Mucilli – Sindaco del Comune di Diano San Pietro (IM) Massimo Casaretto – Sindaco del Comune di Carasco (GE

