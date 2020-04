Covid: oggi 33 morti. Liguria seconda per incidenza della mortalità rispetto ai positivi

I dati sui contagiati resi noti dalla Regione e quelli pubblicati dal ministero della Salute continuano a differire di più di mille unità: 5808 secondo i dati del ministero della Sanità (forniti al ministero dalla Regione), 4482 nei comunicati ufficiali della Regione alla stampa. Nel primo caso l’incidenza della mortalità sarebbe del 13,63%, nel secondo meno favorevole e tra le più alte d’Italia: 16,70%

Regione contagiati totali morti % mortalità* Lombardia 61.326 11.142 18,18 Liguria (dati Regione) 4.482 749 16,70 Marche 5.426 728 16,41 Liguria (dati Ministero) 5.494 749 13,63 Emilia Romagna 20.098 2.564 12,75 Piemonte 17.690 1.927 10,89 Veneto 14.432 538 3,72 *rispetto ai contagiati accertati



Come vedete dalla tabella sovrastante, elaborata secondo i dati del ministero (salvo la riga della Liguria compilata con i dati resi noti ai media oggi dalla Regione), la Liguria risulta seconda per incidenza della mortalità secondo i dati della Regione stessa mentre scende in terza posizione dopo le Marche secondo i dati resi noti sul sito ufficiale del ministero (a cui li fornisce la Regione). Nella tabella del ministero risultano 1.112 contagiati in più in Liguria.

Secondo la Regione sono ad oggi 4.482 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 127 più di ieri e 793 sono i deceduti dall’inizio dell’emergenza (+ 33). I test effettuati sono 24.446 (1317 più di ieri). Sono al domicilio 2364 persone (147 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 1018 persone (26 più di ieri).

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 531 (52 più di ieri).

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1100 sono gli ospedalizzati (46 meno di ieri), di cui 133 in terapia intensiva (5 meno di ieri).

Sotto i dati resi noti dal ministero della Salute

