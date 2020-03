Tiene il bar aperto nonostante i divieti. Denunciato dai Carabinieri

È successo in via Celesia, a Rivarolo

Ieri mattina, a conclusione degli accertamenti effettuati dalla Stazione Carabinieri di Rivarolo, è stato deferito in stato di libertà per “inosservanza di provvedimenti dell’autorità in relazione al D.P.C.M. del 09. 03 2020 e seguenti” un albanese di 29 anni, barista, un suo connazionale di 45 anni, entrambi gravati da numerosi pregiudizi di polizia e un siciliano di 60 anni, anche quest’ultimo gravato da pregiudizi di polizia. I Carabinieri, nei giorni scorsi, hanno proceduto al controllo del bar sito in via Celesia, risultato aperto nonostante i divieti imposti. Il 29enne è stato altresì deferito in stato di libertà per “oltraggio a P.U.” poiché dopo il controllo, proferiva frasi offensive nei confronti dei Carabinieri.



