Mascherine e altre spese per il coronavirus, Tursi impegna 1 milione e 300 mila euro

Maggiori risorse per la Protezione Civile e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. La proposta passerà ora alla valutazione del Consiglio comunale

Nella riunione di Giunta di giovedì 19 marzo, su proposta dell’assessore al Bilancio Pietro Piciocchi, è stata approvata una variazione di bilancio per un valore complessivo di 1.300.000 euro da destinare alle spese derivanti dall’emergenza coronavirus

«In questi giorni stiamo affrontando molte nuove esigenze connesse all’emergenza Covid-19 – commentano Piciocchi e il consigliere delegato alla Protezione Civile Sergio Gambino – e abbiamo ritenuto giusto mettere fin d’ora la Protezione Civile nella condizione di potere operare gli acquisiti di dispositivi di protezione individuale, come guanti e mascherine, e di ogni altra cosa si renderà necessaria per contrastare questa grave situazione sanitaria. Voglio cogliere quest’occasione per ringraziare gli uffici della Direzione Ragioneria che con la consueta professionalità ed abnegazione operano instancabilmente per assicurare al Comune il reperimento delle risorse indispensabili per fronteggiare questa nuova emergenza».

