I tassisti Gexi portano a casa gratis gli operatori della Rianimazione del San Martino

Gexi – Genova Taxi, che ha iniziato a offrire gratuitamente il trasporto taxi agli operatori della Rianimazione, a fine turno.

Allo stato attuale, gli utenti dei taxi genovesi si sono fortemente ridotti, fino al 90% per il servizio di prenotazione. Sono rimasti clienti che vanno e tornano dal lavoro e qualche anziano che fa la spesa. Dopo le 20, difficilmente arrivano chiamate

Ha istituito una mail dove gli operatori si possono prenotare trasferimenti all’interno del Comune di Genova.

La cooperativa di tassisti Gexi ha inviato una lettera al Sindaco per mettersi al servizio:

Egregio Sig.Sindaco, la presente per informarla che i tassisti di Gexi, effettueranno (con grande onore) un servizio volontario e gratuito, dedicato agli operatori sanitari di “Terapia Intensiva” dell’Ospedale San Martino, che potranno usufruirne per tornare a casa al termine dei propri turni.

Purtroppo possiamo dare la nostra disponibilità solamente ad un ospedale genovese, al momento non ci è veramente possibile fare di più.

Abbiamo garantito e ricevuto le dovute rassicurazioni sanitarie, utilizzeremo comunque esclusivamente taxi in festa o comunque fuori dall’orario lavorativo, per permettere il ripristino sanitario delle auto impiegate.

Il cda di Gexi ringrazia i colleghi del Radio Taxi Genova 5966 <per aver contribuito a fornire i presidi sanitari utili per effettuare in sicurezza il servizio dedicato agli operatori> della Rianimazione del San Martino.

<Non siamo irresponsabili – dicono alla cooperativa -, prendiamo ogni tipo di precauzione per salvaguardare la nostra e la vostra sicurezza, adottiamo ogni soluzione per rendere il più possibile sicure e sanificate le nostre auto.

Ma non ci fermeremo, a meno che non siano le Istituzioni a chiedercelo.

Il taxi è un “servizio pubblico”, due parole alle quali crediamo fortemente e che ci obbligano a fare tutto il possibile per servire Genova e i Genovesi>.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...