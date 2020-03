Era caduto dallo scooter in sopraelevata, muore dopo diversi giorni di agonia

L’uomo era il direttore sanitario e gestore di una casa di cura per anziani del ponente genovese

L’incidente si era verificato in sopraelevata la sera del 29 febbraio. L’uomo, Vittorio Scaliti, era caduto dal suo scooter poco dopo la rampa di immissione da via Milano, quindi in direzione levante. Era stato soccorso dal 118. Sul posto erano arrivati la polizia locale dei distretti 1º e 5º e gli uomini del reparto Infortunistica per stabilire la dinamica dell’incidente in cui non erano rimasti coinvolti altri mezzi. L’Infortunistica aveva poi stabilito che l’uomo

aveva avuto un malore ed era caduto per quello. Era stato trasportato al Galliera.

In copertina: la sopraelevata con le luci blu della polizia locale la sera dell’incidente

