Dicono ai genitori che vanno nel portone a giocare e vanno a zonzo, 17enni denunciati

Alla vista dei poliziotti sono andati a nascondersi dietro a un muretto, ma un cittadino che li ha visti li ha indicati alle divise

Ore 21,15, via San Fruttuoso: una pattuglia del Commissariato di San Fruttuoso vede due 17enni genovesi scappare alla vista della Polizia. Grazie all’aiuto di un cittadino, che li aveva visti, gli agenti sono riusciti comunque a raggiungerli dietro ad un muretto dove i due furbetti si erano nascosti. I due 17enni, molto lontani da casa, hanno dichiarato di essere scappati per paura di pagare la multa. Entrambe le famiglie erano convinte che i figli si trovassero nel portone del loro palazzo per giocare. Denunciati per l’inosservanza del decreto coronavirus.



Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...