Alberto di Monaco, cittadino genovese onorario, positivo al coronavirus

Aveva fatto il test all’inizio della settimana, è risultato positivo al Covid-19

<Lo stato di salute del principe Alberto II non desta alcuna preoccupazione. Il Principe è seguito dal suo medico di fiducia e dagli specialisti del centro ospedaliero Principessa Grace – si legge in una nota del suo ufficio stampa -. Continua a lavorare nel suo ufficio che si trova nei suoi appartamenti privati ed è costantemente in collegamento con i membri del suo gabinetto del suo governo e con i suoi più stretti collaboratori>.

La nota chiede alla popolazione del Principato di rispettare le misure di quarantena e di limitare al minimo i contatti con altre persone.

<Soltanto l’osservazione rigorosa di queste regole di quarantena permetterà di rallentare la propagazione del virus> si legge, infine.

Nel giugno scorso la Giunta del comune di Genova ha deciso di conferire ad Alberto di Monaco la cittadinanza onoraria.

L’Università di Genova gli ha già conferito la Laurea Honoris Causa in Scienza del Mare. Lo stesso Comune, nel 2010, gli aveva conferito la Medaglia Città di Genova.

Il Principe, dopo il crollo del Ponte Morandi, aveva disposto che, durante i funerali di Stato, venissero ammainate tutte le bandiere monegasche, anche presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero.

