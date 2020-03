Site di Borzoli: mancano dispositivi di protezione. È sciopero immediato

Non si ferma l’ondata di proteste di lavoratori che chiedono di poter lavorare in sicurezza. <Oggi 8 ore di sciopero alla Site di Borzoli, azienda metalmeccanica che si occupa di reti, infrastrutture ed impianti. Intanto, proprio questa mattina l’azienda ha dichiarato di aver aperto la procedura di cassa integrazione secondo le indicazioni del decreto> spiegano Fim, Fiom e Uilm .

<Sono due settimane che da parte di site abbiamo la promessa che ci vengano consegnati tutti i dpi che il decreto ministeriale ci obbliga ad avere sono due settimane che i colleghi si destreggiano tra permessi e ferie per autotutelarsi e rimanere a casa, come dice il decreto ministeriale – dicono i lavoratori -. Sono due settimane che ci chiediamo cosa ha fatto la site per tutelarci, addirittura varia il pos aziendale, quando abbiamo un decreto ministeriale che ci obbliga a stare a casa e utilizzare ferie e permessi qualora non ci sia un ammortizzatore sociale.Siamo stanchi di sentirci dire che va tutto bene e che non servono alcuni dpi o che domani, sempre domani e ancora domani, il problema sarà risolto>.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...