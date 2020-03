La “cumpa” di Oregina si riunisce al santuario: 5 giovanissimi denunciati

Il gruppo di ragazzi è stato trovato a mangiare, fumare e scambiarsi effusioni sul sagrato della Madonna di Loreto. A denunciarsi sono stati residenti del quartiere

Ieri, alle 16.20, al belvedere del Santuario N.S. Loreto, 5 giovanissimi genovesi di età compresa tra i 15 e i 21 anni sono stati segnalati al 112 perché da qualche giorno si davano appuntamento per trascorrere il pomeriggio insieme mangiando, fumando, scambiandosi effusioni, come se a Genova, in Liguria, in Italia, nel mondo, non stesse succedendo quello che sta succedendo. I poliziotti dell’U.P.G., arrivando sul posto, hanno chiesto loro spiegazioni. Hanno risposto di essere consapevoli che il loro comportamento era sbagliato ma hanno detto di essere certi che non avrebbe avuto alcuna influenza sulla diffusione del contagio.

