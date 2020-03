Tenta di rubare un portafoglio al San Martino. Arrestato dalla Polizia

È stato sorpreso da un dipendente dell’ospedale negli uffici amministrativi col portafoglio di un lavoratore in mano

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato, ieri mattina, un 33enne marocchino per il reato di tentato furto.

L’uomo, sorpreso da una dipendente del nosocomio vicino ad una scrivania degli uffici amministrativi, ha tentato di giustificarsi dicendo di essere alla ricerca del pronto soccorso.

Ormai “beccato con le mani nella marmellata”, ha riconsegnato il portafoglio che aveva appena rubato.

Gli agenti dell’U.P.G. e S.P. sono inoltre venuti a conoscenza che già lo scorso venerdì era stato visto aggirarsi in quegli uffici e nella stessa giornata era stato rubato un altro portafoglio.

Era già stato denunciato lo scorso sabato per inosservanza al decreto anti covid-19 e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...