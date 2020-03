Fermato per controlli per il rispetto del decreto Covid, i CC scoprono che porta droga

Arrestato in via di Francia, è stato portato direttamente a Marassi. È stato anche denunciato per il mancato rispetto del decreto

Nel pomeriggio, in via di Francia, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, effettuato da un equipaggio del Nucleo Radiomobile, veniva fermato alla guida di un veicolo, un genovese di 56 anni, G.M., gravato da pregiudizi di polizia. L’uomo, nel corso del controllo è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di “cocaina”, suddivisa in due involucri. Pertanto è stato arrestato per “detenzione di sostanze stupefacenti” in quantità superiore all’uso personale. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Marassi, Droga sequestrata. Inoltre è stato deferito in stato di libertà per l’inosservanza del decreto del Presidente del Consiglio contro il diffondersi del contagio da coronavirus.

