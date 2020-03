Vendono alcol ai tifosi, il Questore chiude due bar vicino allo stadio

Si tratta di due locali di via del Piano chiusi uno per 4 e l’altro per 3 giorni

Il Questore di Genova ha adottato il provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei titolari del “Bar Kafesito” e del “Bar Eden”, entrambi i locali ubicati in via del Piano e frequentati dalla tifoseria locale.

L’adozione del provvedimento si è resa necessaria poiché entrambi i locali hanno deliberatamente violato le disposizioni prefettizie del 19/08/2019, atte a scongiurare fenomeni di violenza e disturbo durante gli incontri calcistici.

Durante i numerosi controlli della Divisione PAS della Questura, infatti, più volte gli esercenti sono stati sorpresi a vendere bevande alcoliche e superalcoliche, servite in bottiglie di vetro e consumate fuori dal locale durante le due ore antecedenti la partita.

In considerazione delle circostanze particolarmente delicate dal punto di vista della gestione dell’Ordine Pubblico in una via adiacente la zona sterile di massima sicurezza dello stadio L:Ferraris, il Questore ha emesso il provvedimento di sospensione di 4 giorni per il “Bar Kafesito” e di 3 giorni per il “Bar Eden”. Entrambi i provvedimenti sono stati eseguiti da personale del Commissariato san Fruttuoso.

