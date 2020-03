Sesto arresto del 2020 della Polizia di frontiera all’aeroporto

Si tratta dell’ennesimo cittadino albanese che ha tentato di arrivare a Londra con documenti falsi passando per il “Colombo”

Nell’ambito di mirati controlli messi in campo dagli agenti dell’ufficio di polizia di frontiera aerea e marittima di Genova, nella giornata di ieri è stato tratto in arresto un cittadino albanese con l’accusa di uso di documenti falsi.

In particolare, l’uomo, al fine di eludere il controllo documentale della Polizia, si era munito di due carte di imbarco, una per Tirana e una per Londra (voli in partenza nella stessa fascia oraria) e ha esibito ai poliziotti esclusivamente quella per la città albanese insieme al passaporto. Subito dopo aver passato i controlli, il soggetto in questione si è recato al gate per Londra e ha esibito una carta di identità italiana contraffatta. In ragione di questo, il personale della polizia di stato presente sul posto, lo ha fermava e, a seguito di specifici controlli sul documento, ne ha accertato la contraffazione e, conseguentemente, lo dichiarava in arresto.

