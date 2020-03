Meteo Limet, fine settimana con il bel tempo

Meteo Genova: Fine settimana nel complesso soleggiato su tutta la regione. Probabile nuovo passaggio instabile nella giornata di lunedì 9 marzo.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: sabato 7 marzo 2020

Avvisi: Nessuno

Cielo e Fenomeni: Residue nubi al mattino tra Tigullio orientale e Spezzino in via di attenuazione, bel tempo altrove. Nel pomeriggio e in serata cielo sereno e limpido ovunque.

Venti: Moderati da nord, in indebolimento nell’arco della giornata.

Mari: Da molto mosso a mosso con onda in ulteriore scaduta.

Temperature: In calo le minime nelle aree interne, in contenuto aumento lungo le coste; massime in generale aumento.

Costa: min +6/9°C, max: +15/17°C.

Interno: min -4/+1°C, max: +10/13°C

