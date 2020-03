L’appello di Toti dopo l’assalto alle riviere: “Chiedo a liguri e turisti più attenzione. Limitiamo la movida”

Oggi coda in autostrada per scendere dal nord nella nostra regione, Boccadasse e riviere gremite. Sui video del presidente una serie di appelli dei cittadini: “Chiudete gli accessi alla Liguria”

<Ogni 100 malati, 5 vanno in rianimazione e qualcuno non ce la fa> lo ha detto stasera in un video sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Liguria.

<Fa piacere avere turisti in giro, ne ho fatto il mio programma politico> ha detto Toti che, però, a fronte dell’aumento dei casi in tutto il territorio, ha lanciato un appello: <Chiedo ai cittadini della Liguria e ai turisti che oggi hanno affollato le località balneari come in piena estate un po’ di attenzione. Anche per la movida, evitiamo i rischi inutili>.

