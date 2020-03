La denuncia della Uil: “San Martino, al pronto soccorso e in rianimazione mancano mascherine”

Lettera formale alla Regione Liguria: <Nessuna polemica, ma, come chiesto dall’Ente, segnaliamo quanto raccolto presso i lavoratori per la tranquillità degli operatori e dei cittadini>

<Questa mattina è stato segnalato al nostro sindacato che all’interno dell’ospedale San Martino e più precisamente nei servizi di pronto soccorso e rianimazione il personale non dispone dei “DPI”, ovvero camici e mascherine – dicono Alfonso Pittaluga, segretario confederale regionale Uil Liguria e Matteo Cascone delegato sindacale Uil Fpl San Martino -. Chiediamo quindi l’intervento urgente di ALiSa affinché si provveda a colmare tale grave carenza>. Questo succederebbe dall’altro lunedì.



<Inoltre – proseguono al sindacato – non si comprende la scelta adottata dal responsabile di Malattie infettive che dispone di procedere all’esecuzione del tampone a seguito di consulenza telefonica con l’internista di guardia invece di essere presente a verificarne l’emergenza. Nonostante le indicazioni di Alisa, volte a conoscere il fabbisogno di personale necessario nelle aziende per fronteggiare l’emergenza, evidenziamo come all’interno del laboratorio di Igiene Microbiologia non si riesca ad attivare un servizio che risponda alle richieste di analisi dei tamponi al fine di coprire le ore mancati all’attuale copertura oraria>.

<Nessuna polemica – spiega Pittaluga insieme a Carlo Benvenuto, segretario della Uil Fpl -, ma occorre la verifica e, se i problemi sono reali, bisogna intervenire immediatamente a salvaguardia dei lavoratori e dei cittadini. Facciamo questa segnalazione perché la Regione ha chiesto al sindacato di indicare i problemi che raccogliamo dai lavoratori. Noi crediamo di poter dare una mano portando a conoscenza dell’ente e dell’opinione pubblica quanto ci ha evidenzato il personale>

