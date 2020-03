Coronavirus, deceduta una donna. Il bilancio dei ricoverati continua a crescere

Sei le vittime dall’inizio dell’epidemia. Negli ospedali persone tra i 49 e i 90 anni. Molti provengono dalla Lombardia, ma ci sono anche liguri delle province di Savona e Imperia

Una paziente di 92 anni è deceduta nella serata di ieri all’Ospedale di Sanremo. La donna residente a Bussana di Sanremo, trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso in mattinata, è risultata affetta da polmonite. L’ASL1 è in attesa dell’esito del tampone Covid-19 effettuato sulla paziente, i risultati arriveranno in giornata. La donna è la sorella del paziente di 75 anni, residente nella frazione di Bussana di Sanremo, deceduto il 6 marzo in Ospedale e risultato positivo al Coronavirus.

Asl1

Relativamente al primo decesso, come già comunicato, sono i scattati i protocolli previsti ed è stato individuato il personale venuto a contatto con il paziente, immediatamente sospeso dal servizio. Il personale viene sottoposto in queste ore a tampone. E’ in corso la ricostruzione dei contatti del paziente e verranno disposte le misure di sorveglianza come previsto in questi casi.

L’ASL1 raccomanda ai cittadini di non andare al Pronto Soccorso né dal medico di famiglia in caso di presenza di sintomi (quali raffreddore, mal di gola, tosse e febbre o sintomi più gravi come polmonite o difficoltà respiratorie) ma di chiamare il Numero Unico di Emergenza 112. Si raccomanda inoltre di rispettare le misure igienico-sanitarie di prevenzione al contagio: lavarsi spesso le mani, coprire bocca e naso con fazzoletti monouso in caso di starnuti e tosse, evitare il contatto con persone che hanno infezioni respiratorie acute etc.

BOLLETTINO:

Alle 13 di oggi, i pazienti positivi al Coronavirus, ricoverati nel Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Sanremo sono 6.

-Paziente di 72 anni della provincia di Bergamo, ricoverato dal 4 marzo, in discrete condizioni

-Paziente di 51 anni, della provincia di Savona, ricoverata dal 1 marzo, in buone condizioni

-Paziente di 73 anni, della Provincia di Savona, ricoverato dal 4 marzo, in discrete condizioni

-Paziente di 57 anni, della provincia di Bergamo, ricoverato dal 6 marzo, in discrete condizioni

-Paziente di 71 anni, della provincia di Imperia, ricoverata dal 5 marzo, in discrete condizioni

-Paziente di 85 anni, della provincia di Imperia, ricoverato dal 4 marzo, in condizioni critiche

I pazienti ricoverati presso i presidi ospedalieri dell’ASL2 con infezione da Covid-19 sono attualmente 7.

Nell’Ospedale di Savona sono 3 ricoverati: una donna di 74 anni residente a Castiglione d’Adda in miglioramento, un uomo di 79 anni residente a Pizzighettone in condizioni stabili, entrambi ricoverati presso il reparto di malattie infettive di Savona e giunti in Ospedale tramite 118.

Nello stesso reparto è ricoverato anche un terzo uomo di 74 anni della provincia di Savona, trasferito da altro reparto, in condizioni critiche con polipatologia.

Nell’Ospedale di Albenga, presso il reparto Malattie Infettive ci sono 4 ricoverati: un uomo di Soresina (CR) di 76 anni, giunto tramite 118 in condizioni stazionarie, una donna di 83 anni residente a Maleo (Lodi) in condizioni stabili giunta tramite 118.

Sono inoltre ricoverati nello stesso reparto un uomo di 47 anni in condizioni stabili giunto tramite il Punto di Primo Intervento, ed infine un uomo di 62 anni in condizioni stabili giunto tramite 118, entrambi della provincia di Savona.

Asl 3 (Genova)

Anche la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino trasmette il bollettino aggiornato dei pazienti che hanno contratto il Covid-19 e informa che sono 10 complessivamente ricoverati in struttura, uno in più di ieri:

Al momento sono 5 i ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino: 1 donna di 73 anni, in reparto dal 24/02 e in costante miglioramento, 1 donna di anni 64 di Piacenza ricoverata dall’1/03 in costante miglioramento, 1 uomo di 75 anni della provincia di Cremona ricoverato dall’1/03 in più che buone condizioni, 1 uomo di 79 anni residente in provincia di Cremona ricoverato dal 03/03 in condizioni sempre stabili ma sottoposto a stretto monitoraggio e (nuovo paziente) un cittadino di origine egiziane 49enne proveniente dalla Lombardia, a Genova per motivi di lavoro. E’ arrivato al Pronto Soccorso accompagnato dai militi del 118 in discrete condizioni generali: dopo l’anamnesi, negativa per contatti, è stato trattato in Pronto. E’ stato tamponato, poi trasferito in Malattie Infettive; ieri sera l’esito del tampone è risultato positivo per Covid. La coordinatrice infermieristica del Pronto Soccorso ha poi convocato gli operatori venuti a contatto con il paziente, che sono stati sottoposti a tampone. I risultati dei tamponi si avranno in serata.

Sono sempre 5 i pazienti in regime di ricovero presso Rianimazione, in assistenza ventilatoria invasiva, gravi ma stabili: un uomo di 79 anni, residente a Castiglione D’Adda, una donna di 85 anni residente nella provincia di Cremona, una donna di 90 anni residente nella provincia di Lodi, un uomo di 60 anni trasferito dall’Unità di Terapia Intensiva di Savona e una donna di 76 anni, proveniente da Bergamo, trasferita da Sanremo.

Galliera: Al l momento sono ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive 2 pazienti:

– un uomo di 55 anni, di Andora, con notizia di contatti con persone

provenienti da regioni del nord, ricoverato dal 5 marzo al Galliera,

trasferito da Savona, è in discrete condizioni di salute;

– una donna di 70 anni, di Varazze, con notizia di contatti con persone

provenienti da regioni del nord, ricoverata dal 5 marzo al Galliera,

trasferita da Savona, è in buone condizioni di salute.

Aggiungeremo le altre Asl non appena ci verranno comunicate

