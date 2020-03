Via Capri, anche stanotte un’altra ambulanza bloccata dalle auto in sosta selvaggia

Ha dovuto fare tutta la strada di notte, in retromarcia e in contromano, sotto la pioggia battente, perché a causa dei veicoli abbandonati in sosta dove intralciavano la viabilità non ha potuto fare manovra. I militi sono stati aiutati dalla polizia locale, ma hanno comunque perso molto tempo, tempo fondamentale per salvare la vita dei soccorsi

È successo in via Capri, a Oregina. I militi, per percorrere la strada in quelle condizioni, hanno chiesto l’aiuto della Polizia locale. Gli agenti, oltre a fare da movieri e a garantire che la manovra fosse fatta in sicurezza nonostante le condizioni, ha distribuito una quarantina di sanzioni, soltanto ai veicoli che veramente intralciavano la viabilità e risultavano in sosta pericolosa e non semplicemente in divieto. Multe pienamente meritate, perché chi ostacola un mezzo di soccorso rallentandolo (in questo caso di parecchio) può causare la morte della persona che necessita di aiuto.

