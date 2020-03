Toti: “A Voltri e al Padre Antero Micone posti provvisori a media intensità”

Il presidente della Regione conferma che si sta predisponendo l’organizzazione per accogliere una grande quantità di eventuali contagiati che non hanno bisogno di terapia intensiva. Intanto, in Prefettura, si è conclusa la riunione per trovare luoghi per la quarantena

Toti ha risposto alle polemiche <sui piani che stiamo predisponendo>, ha detto. Polemiche che vengono dall’opposizione, ma anche da partiti di maggioranza come è Fratelli d’Italia e da comitati di quartiere.

Il presidente della Regione ha fatto appello a <senso di reponsabilità commisurato alla situazione>.

<Non diverte nessuno predisporre piani per il peggio, ma sono necessari> ha proseguito, aggiungendo critiche a chi <un po’ biecamente cerca di creare consenso intorno alla polemica>.

Intanto è in corso una riorganizzazione per individuare 65 posti per Terapia intensiva (con possibilità di dedicarne ulteriori) e 250 posti per Malattie infettive, come indicato dal Governo.

Quanto alle strutture per la quarantena <Stiamo ragionando sostanzialmente di strutture private – ha spiegato l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone -. Stiamo anche effettuando una verifica sulla scuola di Polizia penitenziaria di Cairo Montenotte che è pronta, attiva e sufficientemente decentrata. Su questo abbiamo un via libera di massima sia da parte del ministero della Giustizia sia da parte della Provincia di Savona. Per il resto ragioneremo di strutture alberghiere vuote e Rsa”. Per quanto riguarda il capoluogo, “stiamo ragionando su una Rsa attualmente vuota con 56 stanze in cui spero entro oggi di poter trasferire i marittimi attualmente in quarantena a bordo della nave ormeggiata in porto. Con il Comune stiamo ragionando anche sul possibile utilizzo dei 17 appartamenti dell’ex ospedale psichiatrico di Quarto. Sulla Spezia invece la proposta è quella di utilizzare 17 posti nell’ex ospedale militare Falcomatà che sono già in pronta disponibilità perché la struttura è stata appena ristrutturata per ospitare in futuro il polo universitario. Il resto dei posti lo raggiungeremo con strutture alberghiere”, conclude Giampedrone>.

