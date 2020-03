Taxi, corse a picco. In arrivo l’aumento (di una delle tariffe più care d’Italia)

Gli effetti della psicosi coronavirus sono <Un fenomeno economico e sociale senza precedenti>: lo dice Simone Gambaro presidente dei tassisti Gexi (Confcommercio Genova). <Abbiamo appreso oggi dall’assessore Campora che il Sindaco ha accettato la proposta di aumento delle tariffe del Coordinamento Taxi Genovese – prosegue Gambaro, che a nome di Gexi aveva fatto una proposta differente -. Oggi il Covid19 mette tanti di noi in difficoltà e non mettere al primo posto il cliente è un errore che potremmo pagare caro>

Ricezione prenotazioni per il mese di marzo: – 70% rispetto a Gennaio/Febbraio

Disdette prenotazioni già confermate nel mese di Marzo: 90%

Giornalmente arrivano disdette per servizi già confermati per i prossimi mesi: Aprile 50% Maggio 40%. È comunque un trend in crescita, abbiamo già ricevuto disdette per servizi confermati anche a Novembre e Dicembre

• Gran parte di queste disdette NON riguardano cittadini genovesi, ma clienti esterni (turisti e/o viaggi aziendali)

• Diminuzione media delle chiamate radiotaxi giornaliere : -40%

Questi dati rispecchiamo un calo dell’indotto relativo al turismo ed al business nella nostra città. Anche noi, come tutti, attraverso la nostra Associazione Confcommercio auspichiamo che vengano presi provvedimenti per salvaguardare le attività e si trovino soluzioni.

<Con amarezza oggi apprendiamo dall’assessore Campora, che il Sindaco ha accettato incondizionatamente e sarà quindi votata in Giunta la proposta di aumento tariffario proposto dal Coordinamento Taxi Genovese, ricordando che le nostre proposte sono state ignorate dal Sindaco stesso, al quale avevamo chiesto un incontro, che non ci è mai stato confermato. Abbiamo provato in ogni modo a proporre soluzioni per un adeguamento tariffario che potessero favorire un progetto di crescita, che coinvolgessero la categoria nel cercare di migliorare i servizi e la trasparenza tariffaria, che prevedessero lo sviluppo del servizio in zone della città più difficili da servire>.

• predisporre un IMPORTO MASSIMO di arrivo su chiamata radiotaxi presso l’indirizzo richiesto dal cliente. Riteniamo prioritario dare la possibilità agli utenti di POTER CALCOLARE preventivamente il proprio percorso. Oggi soprattutto in alcune zone o in orari estremi, è complicato preventivare il costo di arrivo del proprio taxi. Questo permetterebbe un aumento delle richieste soprattutto nelle zone periferiche della città.

• Tariffe speciali dedicate a categorie specifiche. Es: – TAXI ROSA per donne sole in orari notturni – TAXI ARGENTO per utenti over 75 in fasce orarie specifiche – TAXI CULTURA E per l’inserimento del servizio taxi negli eventi culturali del Comune

• predisporre un piano di crescita al raggiungimento di obiettivi per la discussione del futuro adeguamento tariffario: numero auto green, utilizzo pos, sviluppo innovazione tecnologica, aumento trasparenza tariffaria, numero auto per trasporto disabili.

<Abbiamo fatto queste proposte in un momento in cui c’era lavoro per tutti, ma oggi il coronavirus mette tanti di noi in difficoltà e non mettere al primo posto il cliente è un errore che potremmo pagare caro.

Restiamo allibiti che nella stessa giornata e durante la stessa Commissione, venga concesso il nulla osta per l’aumento delle tariffe e parallelamente venga richiesto dalle categoria dei tassisti genovesi, lo stato di crisi per la carenza di lavoro. Per questo dico ancora una volta che per il bene di tutti “È il momento di cambiare”> conclude Gambaro.

