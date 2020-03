Diniego per la presenza di 282 italiani dei quali 64 sarebbero partiti dall’Italia negli ultimi 14 giorni

Nave della Costa Crociere al largo di Phuket dove non avrebbe potuto attraccare per decisione delle autorità locali. Tra i passeggeri ci sono 282 italiani, di cui 64 sarebbero partiti dall’Italia negli ultimi 14 giorni e quindi, secondo le autorità, dovrebbero restare in quarantena anche se al momento non ci sono casi confermati di contagio.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...