Le sale di “Circuito Cinema” rimangono aperte, ma garantiranno un metro tra gli spettatori

Posti “distanziati” in sala, consiglio di acquistare i biglietti online, accesso alle casse regolato segnalando la distanza di un metro nel percorso tra l’ingresso e il bancone della biglietteria

Le sale di Circuito – Ariston, City, Corallo, Odeon e Sivori – nei prossimi giorni rimangono aperte, osservando le eccezionali misure di sicurezza richieste dall’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione dell’emergenza COVID-19 e quindi nel rispetto del DCPM 4 marzo 2020.

Come richiesto dal Decreto sarà evitato l’affollamento di persone tale da non consentire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, quindi non tutte le poltrone saranno disponibili agli spettatori

Circuito inoltre consiglia il pubblico, ove possibile, di acquistare i biglietti on line e regolerà l’accesso alle casse segnalando la distanza di un metro nel percorso tra l’ingresso e il bancone della biglietteria. La programmazione è inalterata. La direzione del Circuito si riserva di prendere decisioni diverse, monitorando costantemente i successivi sviluppi della situazione.

