Scuole anche a Genova verso la chiusura fino alla fine della settimana

La decisione non è stata ancora ufficializzata, ma il presidente della Regione Giovanni Toti ha annunciato che <La giunta sarebbe orientata a far durare il fermo didattico fino alla fine della settimana. Toti lo ha detto relazionando al consiglio sulla questione Coronavirus.

La decisione ufficiale verrà comunicata nel pomeriggio.

Il problema non starebbe solo nella difficoltà di reperimento dei distributori di gel da mettere nei plessi scolastici, come previsto dal decreto del presidente del consiglio. Più preoccupante il flusso degli studenti delle scuole superiori che viaggiano con tra la Liguria e le regioni di confine.

<Si va verso la chiusura delle scuole, ma la riunione è ancora in corso e ogni decisione sarà assunta al termine dell’incontro con tutti i soggetti interessati che si sta svolgendo a De Ferrari e opportunamente comunicata> ha detto Toti.

