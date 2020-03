Fake news sulla rete: sui social e via WhatsApp FALSE NOTIZIE sul coronavirus

Il ritaglio manipolato ci è giunto da una lettrice che ci ha chiesto se fosse vero quanto si può leggere sul “ritaglio” di giornale EVIDENTEMENTE MANOMESSO. Gira per le chat di WhatsApp e sui social, è arrivato su quelle relative al quartiere di Pra’, nelle chat delle mamme, in quelle degli utenti dei mezzi pubblici. NON È VERO che sia stato isolato un caso a Pra’

Per adesso non ci sono, per fortuna, casi genovesi e quelli che ci sono in Liguria (a parte uno spezzino che è stato, però, nei focolai del nord Italia) sono tutti riconducibili a persone giunte dal nord per trascorrere qualche giorno in riviera.

NON CI SONO CASI A PRA’

Non è la prima volta che articoli vengono manomessi. In questo caso ad essere danneggiato è anche supermercato della zona. Il falso ritaglio sta girando vorticosamente e per l’attività economica potrebbe esserci un danno anche consistente. Ripetiamo che quanto si legge nell’articolo manipolato NON È VERO.

Nel caso specifico è stato usato e manomesso un articolo dell’edizione genovese de “La Repubblica”. Sotto potete vedere l’originale. A uno sguardo più attento si nota la manomissione del testo.

Chi fabbrica questi falsi ritagli rischia la denuncia penale oltre alla causa civile da parte del supermercato citato che, lo ripetiamo, nulla ha a che fare con il coronavirus.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...