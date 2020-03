Coronavirus, muore per crisi respiratoria Ivo Cilesi, paladino della lotta all’Alzheimer

Era nato a Genova 61 anni fa. Martedì scorso era andato a Salsomaggiore per portare avanti uno dei suoi moltissimi progetti ma era stato male ed era stato ricoverato a Parma dove era stato riconosciuto positivo al Covid-19

È morto all’ospedale di Parma Ivo Cilesi. Lì era stato ricoverato ed era risultato positivo al Coronavirus. Era stato colto da una crisi respiratoria mentre si trovava a Salsomaggiore Terme. Era i massimi esperti nella lotta all’Alzheimer, aveva ideato e diffuso la doll (bambola) therapy e la terapia del viaggio. Da tempo abitava nel Bergamasco.

Laureato in Pedagogia presso l’Università degli Studi di Genova, era uno dei massimi esperti in terapie non farmacologiche della demenza. Già responsabile per l’inserimento di terapie non farmacologiche presso la Fondazione “Cardinal Gusmini” di Vertova, è diventato poi consulente per lo stesso tipo di terapie presso il Centro Eccellenza Alzheimer dell’Ospedale “Briolini” di Gazzaniga e ha operato opera presso la “Fondazione S.Maria Ausiliatrice” di Bergamo. Aveva attivato percorsi e progetti, anche di formazione, per avvicinare e coinvolgere alle sue interessanti terapie, non farmacologiche, quindi non invasive, vari centri specializzati nella cura dell’Alzheimer

