Allarme bomba in tribunale

A palazzo di Giustizia è scattato l’allarme. Stanno intervenendo le forze dell’ordine con gli artificieri.

Una persona ha telefonato due volte annunciando la presenza di un ordigno. La prima volta questa mattina, la seconda poco fa. In questa ultima comunicazione la voce maschile ha detto che, visto che il tribunale non era stato evacuato, la bomba nascosta all’interno sarebbe esplosa. È partita, quindi, l’evacuazione. Polizia e carabinieri indagano per scoprire il responsabile.

Articolo in aggiornamento

