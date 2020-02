Cgil, Cisl e Uil: “Coronavirus, la Liguria tagliata fuori dagli aiuti nazionali”

I sindacati chiedono che in questa situazione la nostra regione non venga penalizzata e venga considerata al pari delle altre regioni del nord

<Siamo venuti a conoscenza che nella tarda serata di ieri il Governo ha emanato il decreto relativo alle misure economiche a sostegno dei territori colpiti dal Coronavirus e la Liguria non compare tra questi – dicono Federico Vesigna, Luca Maestripieri e Mario Ghini, rispettivamente segretari generali Cgil, Cisl e Uil Liguria -. È incomprensibile che la nostra regione venga tagliata fuori da misure di sostegno al reddito in considerazione del fatto che già oggi ci sono interi settori in sofferenza con lavoratori che non percepiscono lo stipendio. Da un lato il fermo scolastico disposto per contenere il contagio, dall’altro le disdette del comparto turismo e non ultimo il rischio sempre più probabile di mettere in pericolo il sistema portuale più importante del Paese>.

