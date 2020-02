Toti: “Ordinanza valida fino a domenica, sulla proroga decideremo dopo la riunione col Governo”

Il presidente della Regione: <A meno che domani, in accordo con il Governo, non vengano assunte misure più restrittive per determinate zone>

<Anche in presenza di questo secondo caso non cambia l’ordinanza emanata che resta in vigore fino a domenica, se la prorogheremo verrà deciso non prima della riunione con il governo di lunedì mattina>.

“La situazione è seria – ha sottolineato Toti – ma non bisogna drammatizzare, in serata ho dato l’intesa al decreto emanato dal presidente del Consiglio dei Ministri che prevede linee guida per le regioni con focolai e in questo modo si proseguirà, almeno fino a domenica, a meno che domani, in accordo con il Governo, non vengano assunte misure più restrittive per determinate zone>.

