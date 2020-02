Secondo caso di coronavirus in Liguria ***

Secondo caso in Liguria, alla Spezia. Tra poco la conferenza stampa del presidente della Regione Giovanni Toti che darà ragguagli in merito.

Si tratta di un uomo della provincia della Spezia che è passato da Codogno per la sua attività hobbistica. Ha 54 anni ed è in buona salute. Anche in questo caso si sta ricostruendo la catena epidemiologica. Il paziente è ricoverato nell’ospedale della Spezia.

Ad Alassio sono 146 le persone in isolamento nella duplice struttura alberghiera dopo il primo caso individuato. I pasti vengono consegnati dalla Protezione Civile regionale.

325 in totale le persone in isolamento in Liguria, 40 nella Asl3 genovese.

Una persona è stata prelevata nel tardo pomeriggio a Teglia per essere sottoposta ai test.

Nelle altre Asl sono 25 nella Asl1, 165 nella Asl2 (i compagni di soggiorno e il personale dell’hotel della donna positiva ad Alassio) 165, 33 nella Asl4, 84 nella Asl (compresi gli sbandieratori di Levanto). Questi i dati resi noti dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Cinque gli ultimi tamponi effettuati, tutti negativi.

