Ruba sulle barche alla Marina Vecchia, denunciato dai carabinieri

Sessantunenne trovato in possesso di televisore e aspirapolvere rubati su uno yacht

Ieri sera, la pattuglia della Stazione Carabinieri di San Teodoro e Scali, al termine di intervento richiesto dal personale della vigilanza del porto, ha denunciato in stato di libertà per “furto aggravato e ricettazione” un 61 enne genovese, sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. È stato riconosciuto quale autore del furto su un’imbarcazione. È stato trovato in possesso di un televisore e un’aspirapolvere, il cui furto era stato denunciato dal proprietario di un’imbarcazione ormeggiata nell’area Marina Vecchia.

