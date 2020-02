Ordine del giorno Pd approvato, Tursi si attiverà per chiedere alla Regione i fondi per il Carlini

Il sindaco e la giunta si attiveranno nei confronti della Regione Liguria affinché l’ente recuperi i fondi necessari all’ammodernamento e alla riqualificazione dello Stadio Carlini. È l’impegno assunto oggi con l’approvazione dell’ordine del giorno del PD approvato dalla maggioranza dei presenti nel corso della discussione sul Bilancio di previsione del Comune di Genova.

<Un risultato positivo per riuscire a coniugare la valorizzazione di questo impianto sportivo con la salvaguardia del tessuto sociale e commerciale della zona, che si troverebbe invece danneggiato da altre soluzioni emerse in queste ultime settimane sulla stampa. Un ottimo lavoro dei gruppi consiliari PD che a tutti i livelli, dal Municipio alla Regione per passare ai Circoli territoriali, sul tema non si sono arresi e non si arrenderanno> dicono al partito.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...