Macchinario a fuoco in un capannone nella notte a Bolzaneto

È successo in via Albissola dove sono intervenuti vigili del fuoco e polizia

La scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti a Bolzaneto, in via Albisola, per l’incendio di un macchinario all’interno di un capannone. Per estinguere completamente le fiamme i vigili del fuoco hanno lavorato per oltre un’ora. Sul posto 118, Polizia di Stato e Polizia Locale.

È successo prima delle 2. Il capannone è quello dove a sede l’azienda “Liguria Press”. Nessun ferito tra i dipendenti all’interno della struttura. Le cause dell’incendio sarebbero da attribuirsi a un corto circuito dell’impianto elettrico.











