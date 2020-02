Gel igienizzante fai da te a basso costo. Ecco la ricetta dall’Oms

L’Organizzazione mondiale della sanità ha messo in rete la sua ricetta per fare in casa un valido disinfettante per le mani. Eccola

Per un litro: 833 ml di alcol etilico al 96%, 42 ml di acqua ossigenata al 3%, 15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%. Acqua distillata oppure bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a un litro. Mettere in bottigliette.

Sul sito del ministero della salute, invece, è possibile trovare il decalogo con le regole per lavarsi le mani in maniera corretta. Necessario – si legge – lavarsi le mani spesso e per almeno 60 secondi, se non sono disponibili acqua e sapone è possibile utilizzare un disinfettante a base di alcol (concentrazione di alcol di almeno il 60%).

