Raffica di segnalazioni che provengono da zone anche molto distanti. Si sta cercando la causa

Le chiamate al 112 e al centralino della polizia locale arrivano da via XX Settembre, da Marassi e da Priaruggia. I vigili del fuoco e Iren stanno cercando di capire la causa.

Non è escluso che si possa trattare, come è accaduto qualche tempo fa, di una nave che abbia lavato le cisterne. Il vento di libeccio in aumento a forte potrebbe spingere l’odore in città.

