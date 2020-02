Fermato in auto in corso Saffi con marijuana a bordo, denunciato dalla polizia

Controlli della polizia tra la Maddalena e Carignano: 40 le persone identificate e 25 i veicoli controllati

Ieri sera, i poliziotti del Commissariato Centro con l’ausilio dei colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria muniti del sistema “Mercurio” hanno controllato le zone di competenza del Commissariato con maggiori criticità, arrivando fino alla zona della Maddalena e vie limitrofe.

Durante l’attività i poliziotti hanno notato transitare in corso A. Saffi un’auto i cui occupanti tentavano palesemente di nascondersi per passare inosservati. Una volta fermati, hanno simulato un atteggiamento polemico ed irritato nel tentativo di sottrarsi al controllo, alimentando così i sospetti degli agenti che hanno invece approfondito gli accertamenti, scoprendo così che il conducente, un italiano di 23 anni pregiudicato, occultava all’interno di un pacchetto di sigarette tre involucri contenenti marijuana per un peso di circa 6 grammi. Il giovane è stato denunciato per spaccio di sostanza stupefacente.

